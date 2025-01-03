Edirne'de 1001 Hatim Duası Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de, Osmanlı'dan günümüze kadar devam eden "1001 Hatim Duası" geleneği bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Üç ayların ilk cumasında Dar'ül Hadis Camisini dolduran ziyaretçiler, dua ederek manevi bir dayanışma içinde buluştular. Etkinlikte katılımcılara pilav, lokma, şerbet ve lokum ikram edildi.

Gelenek ve Dini Ahlâk

Cami imamı Doğa Erkol, etkinlik sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ayların tüm dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Bu geleneğin 2. Murat döneminden bu yana sürdürülmekte olduğunu vurgulayan Erkol, "Peygamber Efendimiz, 2. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada medrese yapmasını söylüyor. Bunun üzerine 2. Murat Han, hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada '1001 Hatim' geleneği başlatılıyor." dedi.

Etkinliğin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştiğini belirten Erkol, içeride yer kalmayınca cami bahçesine hasır serilerek duaların gerçekleştirilmesine devam edildiğini söyledi. Ayrıca, katılımcılar arasında dayanışma örneklerinin de sergilendiğinin altını çizen Erkol, "Eline şekerini, makarnasını, tuzunu alan geliyor. Burada başka ihtiyaç sahipleri alıyor. Bu çok güzel bir gelenek." şeklinde konuştu.

Son olarak, seneye de bu asırlık geleneğin devam ettirilmesi dileğinde bulunan Erkol, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Çok güzel kalabalık var. Buradaki birlik ve beraberliğimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Edirne'de Osmanlı'dan bu yana "1001 Hatim Duası" geleneği sürüyor. Cami imamı Doğa Erkol, açıklamada bulundu.

Edirne'de Osmanlı'dan bu yana "1001 Hatim Duası" geleneği sürüyor. Cami imamı Doğa Erkol, açıklamada bulundu.