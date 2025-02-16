Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:07
Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttüğü denetim ve kontrollerde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Afgani ve Pakistan Uyruklu Göçmenler

Yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanan göçmenlerin Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, bu tür kaçak geçişlere karşı mücadele etmeye devam ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, yaptıkları işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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