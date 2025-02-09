Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Güvenlik Önlemleri Artıyor

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik birimleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Pakistan ve Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurguladı.