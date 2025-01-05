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Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Yasa Dışı Geçişlere Dikkat!

Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, denetimlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:57
Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Yasa Dışı Geçişlere Dikkat!

Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kent genelinde yapılan denetimlerle düzensiz göçün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Denetimlerin Şiddeti Artıyor

Güvenlik ekipleri, özellikle göçmen kaçakçılığını önlemek için düzenledikleri denetimlerde dikkat çeken bir başarı elde etti. Yapılan operasyon sonucunda Afganistan ve Pakistan uyruklu olan düzensiz göçmenler tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bilgisi verildi. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini duyurdu.

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