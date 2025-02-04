Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrollerin devam ettiği bildirildi.

Afgani ve Pakistanlı Düzensiz Göçmenler

Yapılan operasyonlar sonucunda, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 16 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.