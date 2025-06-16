Edirne'de 18 Saat Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Edirne'de bir kedi, 18 saat boyunca ağaçta mahsur kaldı ve sonunda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Musabeyli Korusu Mesire Alanı'na pikniğe giden Eren ailesinin tekir cinsi kedisi "Şirin", tasmasından kurtularak ağaca tırmandı.

Maalesef, Tenzile Eren, eşi ve kızı, kediyi ağaçtan indirmekte başarılı olamadı. Aile, büyük bir özveri ile kediyi ağaçtan indiremeyince geceyi ağaç altında park ederek geçirdi. Kedinin kumu, yemek kabı ve oyuncaklarını getiren Eren ailesi, 18 saat boyunca Şirin'i beklemeye devam etti.

Ailenin yardım çağrısına, mesire alanında bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer hemen yanıt verdi ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesini sağladı. Olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Vali Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. İtfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu alana ulaşmak için aracın merdivenini kullandı. Jandarma ise kedinin atlama olasılığına karşı battaniye açarak önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, Şirin'i sağlıkla kurtararak kafesine koyduğu için aile ve izleyenler rahat bir nefes aldı. Aile, kedilerini sağ salim geri aldıkları için büyük bir sevinç yaşadı.

Defne Eren, gözyaşları içinde Vali Sezer ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Anne Tenzile Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kedimizi üç yıl önce sokaktan alarak sahiplendik. O, ailemizin bir bireyi. Gece köpekler zarar vermesin diye nöbetle bekledik. Şirin'i hemen evimize götürüp besleyeceğiz. Sayın Valimize çok teşekkür ederiz, hemen devreye girdi." dedi.

Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tenzile Eren ve kızı Defne Eren, bir program dolayısıyla mesire alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer'den yardım istedi.

Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tenzile Eren ve kızı Defne Eren, bir program dolayısıyla mesire alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer'den yardım istedi.