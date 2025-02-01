Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Men ediliyor

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik birimleri, düzensiz göç ile mücadele amacıyla kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam ediyor.

Yakalanan Göçmenler

Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 göçmeni ele geçirdi. Bu göçmenler, ilgili işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin yakalanması, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artması ve göçle ilgili önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.