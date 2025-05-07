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Edirne'de 200 Bin Dekar Mera Alanı Islah Edildi

Edirne'de yapılan mera ıslah projeleriyle 200 bin dekar alan yenilendi, tarımın geleceği destekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:33
Edirne'de 200 Bin Dekar Mera Alanı Islah Edildi

Edirne'de Mera Islahı Projesi Tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki 200 bin dekar mera alanının ıslah edildiğini açıkladı. Mera ıslahı ve amenajman projeleri kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, ilde tarımsal üretimin artırılmasına katkı sağlıyor.

Mera İslahı Töreni

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Kemalköy merasında gerçekleştirildi. Vali Sezer, meraların tarımsal üretim açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için meraların korunması gerektiğini belirtti. “Edirne bir tarım şehri ve tarımı en iyi şekilde yapan bir şehir. Bunu da devam ettirmemiz lazım.” dedi.

Genç Üreticilere Destek

Sezer, genç üreticilerin gelecekte tarım yapabilmeleri için verimli meralara ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Kentin toplam 570 bin dekar mera alanına sahip olduğunu belirten Sezer, 200 bin dekar alanın ıslah edilmesiyle meraların daha verimli şekilde kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nin Vurgu Yaptığı Noktalar

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'nin bitkisel ve hayvansal üretimde yüksek potansiyelli bir kent olduğunu, 2010'dan bu yana şap hastalığına karşı ari olmasının hayvancılık açısından büyük avantaj sağladığını belirtti. Bayazıt, “Mera ıslahı ve amenajmanı projesi kapsamında toplam 200 bin dekar mera alanının ıslahını yaptık.” şeklinde konuştu.

Gelecek Planları ve Ekstralar

Bayazıt, 2025 yılı içerisinde 13 köy ve bir beldede ıslah çalışmaları süreceğini ve çeşitli alanlarda hayvan su içme çeşmeleri yapıldığını belirtti. Törenin sonunda, İsmail Güner Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sunarak etkinliğe renk kattı.

Katılımcılar

Programa, vali yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci, Turgut Subaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve yerel üreticiler katıldı.

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mera Islah ve Amenajman Projesi ve otlama sezonunun...

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mera Islah ve Amenajman Projesi ve otlama sezonunun başlaması dolayısıyla Kemalköy merasında tören düzenlendi.

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mera Islah ve Amenajman Projesi ve otlama sezonunun...

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mera Islah ve Amenajman Projesi ve otlama sezonunun başlaması dolayısıyla Kemalköy merasında tören düzenlendi.

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