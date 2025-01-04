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Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yolla ülkeye giren 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 09:25
Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu yakalama, düzensiz göçün önlenmesine yönelik sürdürülen denetim ve kontrollerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Göçmenlerin Uyrukları

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan göçmenlerin Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Nitelikli güvenlik önlemleri ile yapılan bu operasyon, bölgedeki düzensiz göç hareketlerine karşı alınan tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Güvenlik güçleri, kent genelinde yapılan denetimlerin ve göç izleme çalışmalarının süreceğini bildirdi.

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