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Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:04
Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçene Müdahale

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerle düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yakalana Düzensiz Göçmenlerin Milliyetleri

Ekipler, yürüttükleri operasyon sonucu, 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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