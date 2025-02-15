Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları Devam Ediyor
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sonucunda, Afganistan ve Pakistan uyruklu bu göçmenler, çeşitli noktalarda tespit edildi.
Düzensiz Göçmenlerin İşlemleri Tamamlandı
Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik güçleri, bölgedeki düzensiz göçü önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.