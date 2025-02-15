Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:47
Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları Devam Ediyor

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sonucunda, Afganistan ve Pakistan uyruklu bu göçmenler, çeşitli noktalarda tespit edildi.

Düzensiz Göçmenlerin İşlemleri Tamamlandı

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik güçleri, bölgedeki düzensiz göçü önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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