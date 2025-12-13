DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Edirne'de 30 Yıldır El Yapımı Süpürge Ustası: 'Bu Meslek Benim Ömrüm'

Edirne Hacıköy'de 65 yaşındaki Mustafa Şahin, 30 yılı aşkın süredir el yapımı süpürge üretiyor; Kaymakam Ömer Sevgili ziyarette bulundu ve zanaatın yaşatılması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:43
Edirne'de 30 Yıldır El Yapımı Süpürge Ustası: 'Bu Meslek Benim Ömrüm'

Edirne'de 30 Yıldır El Yapımı Süpürge Ustası: 'Bu Meslek Benim Ömrüm'

Edirne’nin İpsala ilçesi Hacıköyde yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Şahin, 30 yılı aşkın süredir el yapımı süpürge üretimine devam ediyor. Şahin'in atölyesi, köy halkı ve çevre yerleşimlerin uğrak noktası haline geldi.

Kaymakam sahada: Çalışmaları yerinde inceledi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köy ziyareti kapsamında Mustafa Şahin’i iş yerinde ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette kaymakam, geleneksel el emeği üretimlerin kültürel hafızadaki önemine vurgu yaptı.

'Teknoloji gelişiyor ama el emeğinin yeri başka'

1990’lı yıllarda süpürgecilik mesleğine başladığını belirten Şahin, teknolojinin ilerlemesine rağmen el yapımı süpürgelerin dayanıklılık ve kültürel değer taşıdığını söyledi. Şahin, "Bu işi severek yapıyorum. Makine süpürgeleri çıktı ama bizim yaptığımız süpürgenin el emeği, kokusu ve kullanımı bambaşkadır. Bu meslek beni hayata bağlıyor, bırakamam." dedi.

Destek çağrısı ve uyarı: 'Bu meslek yok olmasın'

Şahin, gençlerin el sanatlarına ilgi göstermemesinden yakındı ve mesleğin unutulma tehlikesine dikkat çekti: "Ben bu işi sürdürüyorum ama gençler devam etmezse bu zanaat birkaç ustayla beraber kaybolacak. İsteyene öğretmeye hazırım."

Kaymakam Ömer Sevgili ise Şahin’in yıllardır emek verdiği mesleğini sürdürmesinin takdire şayan olduğunu belirterek, geleneksel zanaatların yaşatılması adına her zaman destek olacaklarını ifade etti.

İPSALA KAYMAKAMI ÖMER SEVGİLİ, KÖY ZİYARETİ KAPSAMINDA MUSTAFA ŞAHİN’İ İŞ YERİNDE ZİYARET EDEREK...

İPSALA KAYMAKAMI ÖMER SEVGİLİ, KÖY ZİYARETİ KAPSAMINDA MUSTAFA ŞAHİN’İ İŞ YERİNDE ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

İPSALA KAYMAKAMI ÖMER SEVGİLİ, KÖY ZİYARETİ KAPSAMINDA MUSTAFA ŞAHİN’İ İŞ YERİNDE ZİYARET EDEREK...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
6
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı
7
Büyükakın: Kütüphaneler Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama