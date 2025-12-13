Edirne'de 30 Yıldır El Yapımı Süpürge Ustası: 'Bu Meslek Benim Ömrüm'

Edirne’nin İpsala ilçesi Hacıköyde yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Şahin, 30 yılı aşkın süredir el yapımı süpürge üretimine devam ediyor. Şahin'in atölyesi, köy halkı ve çevre yerleşimlerin uğrak noktası haline geldi.

Kaymakam sahada: Çalışmaları yerinde inceledi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köy ziyareti kapsamında Mustafa Şahin’i iş yerinde ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette kaymakam, geleneksel el emeği üretimlerin kültürel hafızadaki önemine vurgu yaptı.

'Teknoloji gelişiyor ama el emeğinin yeri başka'

1990’lı yıllarda süpürgecilik mesleğine başladığını belirten Şahin, teknolojinin ilerlemesine rağmen el yapımı süpürgelerin dayanıklılık ve kültürel değer taşıdığını söyledi. Şahin, "Bu işi severek yapıyorum. Makine süpürgeleri çıktı ama bizim yaptığımız süpürgenin el emeği, kokusu ve kullanımı bambaşkadır. Bu meslek beni hayata bağlıyor, bırakamam." dedi.

Destek çağrısı ve uyarı: 'Bu meslek yok olmasın'

Şahin, gençlerin el sanatlarına ilgi göstermemesinden yakındı ve mesleğin unutulma tehlikesine dikkat çekti: "Ben bu işi sürdürüyorum ama gençler devam etmezse bu zanaat birkaç ustayla beraber kaybolacak. İsteyene öğretmeye hazırım."

Kaymakam Ömer Sevgili ise Şahin’in yıllardır emek verdiği mesleğini sürdürmesinin takdire şayan olduğunu belirterek, geleneksel zanaatların yaşatılması adına her zaman destek olacaklarını ifade etti.

