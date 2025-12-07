Edirne'de 41 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Operasyonla Yakalandı

Edirne'de 41 yıl 4 ay 12 gün cezası bulunan firari, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı; evde ruhsatsız tabanca ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 20:53
Edirne'de 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi daha gözaltında

Edirne'de çeşitli suçlardan toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yağma suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan şüphelinin bulunduğu adres tespit edildi. Bunun üzerine ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında kapının arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihar girişiminde bulunan şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ayrıca, aranan şahsı evinde saklayan 1 kişi de gözaltına alındı.

Adreste gerçekleştirilen aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

