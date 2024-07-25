Edirne'de 7 Düzensiz Göçmen Ele Geçirildi

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Denetim ve Kontroller Devam Ediyor

Düzensiz göçü önlemek amacıyla kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştiren jandarma, Lalapaşa ilçesinin Hanlıyenice köyünde operasyon düzenledi. Bu operasyonda, Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İşlemler Gözden Geçiriliyor

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Ekipler, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.