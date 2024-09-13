Edirne'de 86 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir denetimle 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzenli Denetimler Sürüyor

Kent genelinde düzensiz göçü önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Meriç, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu totalde 86 göçmen tespit edildi.

Resmi İşlemler Başlatıldı

Yakalanan yabancı uyruklu bireyler, gereken resmi işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.