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Edirne'de Anız Yangını 3 Metruk Evi Tehdit Etti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan anız yangını, 3 metruk evi tehdit etti. Yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:53
Edirne'de Anız Yangını 3 Metruk Evi Tehdit Etti

Edirne'de Yangın Dehşeti!

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, Tuğlalık köyü'nde hasadı tamamlanmış buğday tarlasından kaynaklanan bir yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak üç metruk eve sıçradı.

Yangının Başlangıcı ve Gelişimi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle anızda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınlardaki üç kullanılmayan eve ulaştı. Yangın sonrasında olay yerine telefonla acil ihbar yapılması üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, facianın ardından 10 dekar buğday tarlasının yanı sıra 3 metruk evde ciddi zarar meydana geldi.

Önemli Uyarılar

Bu tür yangınların önlenmesi için tarım alanlarında dikkatli olunması ve anız yakımının yasak olduğu unutulmamalıdır. Yangınların hızla yayılmasını engellemek için yetkililere derhal bilgi verilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın...

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın...

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

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