Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne İpsala'da Anız Yangını Korkuttu

Edirne'nin İpsala ilçesinde, sarıcaali köyü Gökçedere mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, çeltik fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve bölgedeki halkı korku dolu anlar yaşattı.

Yangına Müdahale Hızla Gerçekleşti

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 1 helikopter de havadan destek sağladı. Yoğun duman nedeniyle İpsala-Meriç kara yolu trafiğe kapatıldı.

Çeltik Fabrikası Kurtarıldı

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sayesinde çeltik fabrikasına ulaşmadan söndürüldü. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonrasında kara yolu da tekrar trafiğe açıldı.

Yetkililerden Açıklama

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve diğer yetkililer, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Sevgili, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

