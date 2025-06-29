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Edirne'de Aşırı Sıcaklar Tuz Gölü Oluşturdu

Edirne'nin Enez ilçesinde Taşaltı Gölü'nün suyu buharlaşarak tuz tabakası oluşturdu, ilgi çekici manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 09:37
Edirne'de Aşırı Sıcaklar Tuz Gölü Oluşturdu

Edirne'nin Tuz Gölü: Taşaltı Gölü’ndeki Sıcakların Etkisi

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Taşaltı Gölü, aşırı sıcakların etkisiyle suyu buharlaşarak beyaz ve parlak bir tuz tabakasıyla kaplandı. Bu doğal fenomen, bölgedeki vatandaşların ve tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Tuzla Kaplı Göl Manzarası

İlçenin Trapez mevkisinde bulunan gölde, sıcak havalar yüzünden su seviyesinin azalmasıyla tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı. Enez sahilinde denize girmek için bulunan tatilciler, bu oluşumu ilgiyle inceliyor.

Enez’de tatil yapan Nazmi Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl yaz aylarını Enez’de geçiriyorum. Ancak bu yıl sıcaklar daha fazla hissediliyor. Lagün Gölleri yakınındaki Taşaltı Gölü’nün suyu aşırı sıcaklarda buharlaştı ve ortaya muhteşem bir tuz tabakası çıktı,” diyerek bu manzaranın görsel olarak da dikkat çektiğini vurguladı.

Metin ayrıca, geçmişte bu gölde flamingoların fotoğraflarını çektiklerini, şimdi ise oluşan bu tuz tabakasının yeni bir görsel şölen sunduğunu belirtti. Enez’de yaşayanlar ve ziyaretçiler, hayvanları için bu alandan tuz toplama ihtiyacı da duyuyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak...

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak tabakasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak...

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak tabakasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

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