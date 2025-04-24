Edirne'de Askeri Bando, Köy Okulunda Unutulmaz Konser Verdi

Edirne'de Coşku Dolu Bir Konser

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki Şehit Engin Şahin İlkokulu'nda unforgettable bir konser sundu. 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekibinin sahne aldığı etkinlikte, çocukların bayram coşkusu bir kat daha arttı.

Bandonun Mesajı

Konser öncesi, Kıdemli Başçavuş İskender Kadir Uzun yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaptı. Uzun, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının coşkusunu dile getirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde bugünün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir," dedi.

Unutulmaz Melodiler

Konser sırasında, Yarbay Mevlüt Belyurt yönetimindeki bando, "23 Nisan", "Mavi Boncuk", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" gibi birçok sevilen marş ve şarkıyı seslendirdi. Konserin atmosferine 8. sınıf öğrencisi Miraç Meşe de yönetmenlik yaparak katkıda bulundu.

Öğrencilerin Coşkusu

Konsere katılan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bandoya eşlik etti. Miraç Meşe, askeri bandoyu yönetmenin kendisine ilham verdiğini belirtirken, öğrencilerden Hazal Şahin, "Askeri bandoyu köyümüzde görmekten çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Teşekkürler ve Devamı

Konsere katılan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, etkinliğin ardından tebrik edildi. Konserin sonunda, her kesimden katılımcılar, gelecekte de bando etkinliklerini dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki Şehit Engin Şahin İlkokulu'nun bahçesinde sahne aldı.

Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki Şehit Engin Şahin İlkokulu'nun bahçesinde sahne aldı.