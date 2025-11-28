Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

899 milyon liralık işlem hacmine sahip kapalı devre bahis şebekesine operasyon

Edirne'de düzenlenen bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kuran ve banka hesaplarında işlem hacmi 899 milyon lira bulan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, Edirne merkezli olarak Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapıldı. Bu kapsamda Edirne'de 11, Hatay'da 1 ve Şanlıurfa'da 1 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden sevk edilerek Edirne Adliyesi'ne götürüldü.

