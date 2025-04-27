Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Kapanış Paneli Gerçekleştirildi

Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Sona Erdi

Sağlık Bakanlığının himayesinde ve Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu, uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi. Organizasyon, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) desteği ile yapıldı.

Panelde Rektörlerden Değerlendirmeler

Forumun kapanış paneli, bölge rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, sağlık altyapıları ve sağlık turizmi üzerine önemli bilgiler paylaştılar. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki bağların güçlendiğini vurguladı. Hatipler, "Yapılan ikili görüşmeler çok olumlu geçti. Birlikte hareket etmenin, çözülmesi zor görünen birçok meselenin çözümüne olanak sağladığı görüldü" dedi.

Hatipler ayrıca, Edirne'nin sağlık turizmi açısından önemli bir altyapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Tekirdağ ve Kırklareli'den Katılımcıların Görüşleri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, sağlık turizmi belgesine sahip olduklarını belirterek, "Şehir hastanemizin de sağlık turizmi belgesi bulunmakta ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastanemiz uluslararası standartlarda hizmet sunmakta ve sağlık turizminde güvenilir bir destinasyon" şeklinde konuştu.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise, Balkanlar ile kültürel ortaklıkların bulunduğunu ifade ederek, sağlık turizmine verdikleri önemi vurguladı. Ak, beyin cerrahisi ve kalp ameliyatları gibi alanlarda olumlu çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Panele Edirne Valisi Yunus Sezer ve çok sayıda akademisyen de katılım gösterdi.

Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu, üniversite rektörlerinin katılımıyla düzenlenen panelle sona erdi.

Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu, üniversite rektörlerinin katılımıyla düzenlenen panelle sona erdi.