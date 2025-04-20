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Edirne'de Balkonuna Çarpan Cipte Bir Yaralı

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, evin balkonuna çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:05
Edirne'de Balkonuna Çarpan Cipte Bir Yaralı

Edirne'de Balkonuna Çarpan Cipte Bir Yaralı

Edirne'de Mithat Vardar Caddesi'nde 22 AEJ 280 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin balkonuna çarptı. Olayda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı, durumu haber veren çevredekilerin yardımıyla olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu cip, kot farkı bulunan evin balkonunda asılı kaldı ve çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Edirne'de evin balkonuna çarpan cipteki bir kişi yaralandı.

Edirne'de evin balkonuna çarpan cipteki bir kişi yaralandı.

Edirne'de evin balkonuna çarpan cipteki bir kişi yaralandı.

Edirne'de evin balkonuna çarpan cipteki bir kişi yaralandı.

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