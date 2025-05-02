Edirne'de Belediye Başkan Yardımcısı Öktem'e Saldırı: Çalışan Tutuklandı

Edirne'de Belediye Başkan Yardımcısına Saldırı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem’e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, belediye çalışanı T.U. tutuklandı. Olay, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde meydana geldi. Öktem ve T.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, T.U.'nun Öktem’i darbetmesiyle sonuçlandı.

Öktem, olayı Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bildirerek, T.U.’dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.U., emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı'nın Açıklamaları

Yaşanan bu olay üzerine CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, yazılı bir açıklama yaptı. Taybıllı, belediye başkan yardımcılarına yönelik fiziki müdahalenin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Şunları ifade etti: "Şiddet, toplumsal barışı zedeleyen ve demokratik hukuk düzeniyle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Olay adli mercilere intikal etmiş olup, süreci dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yargı makamlarının gerekeni yapacağına dair inancımız tamdır."

Taybıllı, parti olarak hukukun ve diyalogun önemine vurgu yaparak, "Olayın tarafı kim olursa olsun, şiddet eylemlerine karşı durmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem’i darbeden belediye çalışanı T.U. tutuklandı.