Edirne'de Boğazına Leblebi Kaçan Çocuğa İlk Yardım

Edirne'de leblebi boğazına kaçan 6 yaşındaki çocuğa vatandaşlar tarafından ilk yardım yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:07
Edirne'de Boğazına Leblebi Kaçan Çocuğa İlk Yardım

Edirne'de Hayat Kurtaran Anlar

Edirne'de bir kuruyemişçide alışveriş yapan 6 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan leblebi, duyarlı vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay, çocuğun nefes almakta zorlandığını fark eden annesinin panikle çevredekilerden yardım istemesi ile başladı.

İlk Yardım Müdahalesi

Ailenin yardım çağrısına ilk olarak işletmede alışveriş yapan bir motokurye yetişti. Motokurye, çocuğun boğazındaki leblebiyi çıkarmak için Heimlich manevrası uyguladı. Çocuğun boğazına takılan leblebi, bir vatandaşın silkelemesiyle birlikte çıkarıldı.

Kurtarma Anı Kamerada

Leblebinin çıkarılma anı, motokuryenin kask kamerası tarafından kaydedildi. Motokurye Barbaros Mennik, olay anında neler yaşandığını anlatarak, "Heimlich manevrası yapmaya karar verdim. İlk 3 kez uyguladım, çıkmadı. Ardından tekrar denedim ve daha sonra yanımdaki arkadaş çocuğu silkeledi. Çocuk daha sonra leblebiyi ağzından attı. Elimizden geleni yaptık, çok şükür kurtardık çocuğu," dedi.

İlk Yardım Eğitiminin Önemi

Mennik, tüm vatandaşların ilk yardım eğitimi almasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu tür durumlarda, doğru müdahalenin hayat kurtarıcı olabileceğini ifade etti.

Edirne'de bir çocuğun boğazına kaçan leblebi, vatandaşların Heimlich manevrası ve yardımıyla...

Edirne'de bir çocuğun boğazına kaçan leblebi, vatandaşların Heimlich manevrası ve yardımıyla çıkarıldı. Ailenin yardım çağrısına ilk olarak işletmede alışveriş yapan motokurye koştu. Motokurye Barbaros Mennik, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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