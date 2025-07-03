Edirne'de Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Dikkat Çeken Tarla Yangını

Edirne'deki buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Havsa kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun arkasında, hasat edilmiş buğday tarlasında meydana geldi.

Yangının Nedenleri Araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından ihbar edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, jandarma ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Yangın Sonrası Zarar

Bölgedeki tekstil fabrikasına ulaşmadan kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 100 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının nedenleri üzerine araştırmalar sürüyor.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.