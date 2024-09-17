Edirne'de Çeltik Festivali'nde Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Edirne'de Çeltik Festivali Heyecanı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 2024 yılında Türkiye'de çeltik üretiminin 980 bin ton olmasını beklediklerini belirterek, bu potansiyelin halkın ihtiyaç duyduğu çeltiğin %75'inin bu topraklarda karşılanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Çiftçilerin Bilinçli Üretimi

Bakan Yumaklı, Edirneli çiftçilerin tarımsal üretimde bilinçli yaklaşımlarını ve işlerine sahip çıktıklarını dile getirerek, çeltik hasadının hayırlı olmasını diledi. Yumaklı, ayrıca “Edirne, Türkiye'deki toplam çeltiğin %44'ünü üretiyor, bunun yarısı da İpsala’dan geliyor” dedi.

Üretim Sorunları ve Çözüm Yolları

Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliği için geliştirdikleri politikalar üzerinde durarak, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara teşekkür etti. Çeltik üretiminin dünya ortalamasında dekarda 471 kilogram iken Türkiye'de bu rakamın 803 kilogram olduğunu belirtti.

Su ve Sulama Yatırımları

Bakan, yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl çeltik sezonunun zor geçtiğini belirterek, su sıkıntısını yakından takip ettiklerini ifade etti. “2030’a kadar çeltik üretiminin %50 artırılması yönünde bir beklenti var” diyen Yumaklı, Edirne'de sulama projelerine 14 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

İklim Değişikliği ve Tarım Ürünleri

İklim değişikliğiyle ilgili önlemler ve AR-GE çalışmalarına dikkat çeken Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde suyun verimli kullanımının çok önemli olduğunu vurguladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve diğer yerel yöneticiler de festivale katılarak destek verdiler.

Festivalin sonunda Bakan Yumaklı, basın mensuplarına ve çiftçilere pilav ikram ederek, etkinliği daha da renkli hale getirdi. Ardından biçerdövere binererek çeltik hasadı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Festivali'ne katıldı.