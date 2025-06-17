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Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Edirne'de 20 Haziran 2025'te sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününe dikkat!

Yayın Tarihi: 17.06.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 09:04
Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Edirne’de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne’deki bunaltıcı sıcakların sona ereceğini müjdeledi. Beklenen sağanak yağış için tarih verildi.

Cuma Günü İçin Önemli Uyarı

Edirne’de haftanın son iş günü olan 20 Haziran 2025 tarihinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji’nin son dakika verilerine göre, Salı günü az bulutlu, Çarşamba ve Perşembe günleri ise sıcak havaların etkili olacağı belirtildi. Cuma için gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı.

Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Yetkililer, Cuma günü Edirne’yi etkisi altına alacak olan sağanak yağışın gök gürültüsü ile birlikte geleceğini açıkladı. Günlerdir süren bunaltıcı sıcaklardan sonra bu yağış, Edirne halkına ferahlama sağlayacak.

21 Haziran 2025 Hava Durumu

Meteorolojik verilere göre, sağanak yağışın ardından 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Bu yağış, kenti daha serin ve sakin bir hafta sonu ile buluşturacak.

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