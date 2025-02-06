Edirne'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit Töreni Düzenlendi

Edirne'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit Töreni

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anlamlı bir program düzenledi.

Kur'an-ı Kerim Okundu ve Dua Edildi

Üç Şerefeli Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, "Tüm felaketlerden ders çıkarılması gerektiğini" vurguladı. Özsoy, "Ne iş yapıyorsak yapalım sağlam yapmamız lazım. Müteahhidi olsun bu noktada çalışan işçileri olsun işini sağlam yapmalıdır." şeklinde ifade etti.

Katılımcılara Lokum İkramı

Cami çıkışında, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, programa katılanlara lokum ikram etti. Programa Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için program düzenlendi. Depremlerde yaşamını yitirenler için Üç Şerefeli Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için program düzenlendi. Depremlerde yaşamını yitirenler için Üç Şerefeli Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.