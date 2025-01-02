Edirne'de Dur İhtarı Uymayan Araçlarda 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, polisin "dur" ihtarına uymayan iki araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve TEM Şube müdürlükleri ekipleri, Abalar köyü civarında durdurmak istedikleri iki araçla ilgili harekete geçti. Araç sürücüleri, polisin "dur" çağrısına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca yaklaşık 15 kilometre sürdü ve kaçan araçlar Orhaniye köyünde durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, toplamda 11 düzensiz göçmen bulundu ve bu kişilere ait çeşitli malzemelerin yanı sıra şişme bot ve aparatları da ele geçirildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Araç sürücüleri U.A. ve B.Ş. ise insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bu olay, Edirne'de artan düzensiz göçmen trafiğine karşı yürütülen mücadelelerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.