Edirne'de Duygulandıran An: İşçi Türk Bayrağını Öperek Kaldırdı

Edirne Saraçlar Caddesi'nde iskele çalışması sırasında bir işçi, Türk bayrağını öpüp özenle kaldırarak vatandaşların takdirini kazandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:06
Edirne'de Duygulandıran An: İşçi Türk Bayrağını Öperek Kaldırdı

Edirne'de cadde çalışmasında anlamlı davranış

Saraçlar Caddesi'nde saygı dolu anlar

Edirne’nin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesinde yürütülen sokak düzenleme çalışmaları sırasında duygulandıran bir olay yaşandı. Ayaklı iskelenin caddeden geçirilmesi sırasında platforma çıkan bir işçi, caddeye asılı bulunan Türk bayrağına büyük bir özen gösterdi.

İşçi, iskele geçişi sırasında bayrağın zarar görmemesi için önce Türk bayrağını öperek kaldırdı, ardından güvenli bir noktaya yerleştirdi. Bayrağın güvenliğe alınmasının ardından iskele geçişi sorunsuz şekilde tamamlandı.

O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı. Bayrağa gösterilen bu saygılı tutum, hem çalışanlar hem de vatandaşlar tarafından alkışlandı ve takdir topladı.

Yetkililer, Saraçlar Caddesinde yürütülen sokak düzenleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini ve çalışmalar süresince çevreye ile ortak değerlere azami hassasiyet gösterildiğini bildirdi.

