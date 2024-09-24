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Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de 23 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:57
Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen operasyon neticesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 23 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Düzenli Kontroller Sürüyor

Yetkililer, düzensiz göçün engellenmesi adına kentin farklı yerlerinde denetim ve kontroller yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak ekipler, yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 23 göçmeni belirledi. İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bu tür operasyonları, bölgedeki düzensiz göçle mücadele amacıyla kesintisiz bir şekilde sürecek.

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