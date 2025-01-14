Edirne'de Eğitime Kar Engeli: Uzunköprü'deki Tüm Okullar Tatil Edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarda eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 01:02
Edirne'de Eğitime Kar Engeli: Uzunköprü'deki Tüm Okullar Tatil Edildi

Edirne'de Eğitime Kar Engeli

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayrıca, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda da eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten Önemli Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı sebebiyle yolda oluşan buzlanma riski nedeniyle ulaşımın tehlikeye girmemesi için tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, Uzunköprü'deki tüm okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Açıklamada, kar yağışına karşı tüm ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi. Kar yağışının İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yoğun olarak devam ettiği belirtildi. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğünü, şu anda kapalı köy yolu bulunmadığını kaydetti.

Sürücülere Uyarılar

Emniyet ve jandarma trafik birimleri, yollarda güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Sürücülere önemli uyarılar yapıldı; kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanlarla hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı. Kar lastiği bulunmayan sürücülerin, araçlarını en yakın akaryakıt istasyonuna park ederek kar yağışının azalmasını beklemeleri önemle rica edildi.

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