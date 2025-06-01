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Edirne'de Ehliyetsiz Sürücü Dronla Yakalandı

Edirne'de ehliyetsiz sürücünün dronla tespit edilmesi, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin önemini gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 01:38
Edirne'de Ehliyetsiz Sürücü Dronla Yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden Sıkı Denetim

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde asayiş ve güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Özellikle göçmen kaçakçılığı ile mücadele, aranan şahıslar ve terör örgütlerine yönelik 12 ayrı uygulama noktası oluşturuldu.

Dronla Tespit Edilen Usulsüzlük

Denetim sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parkları çevresindeki kontrol noktasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Uygulama alanını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekerek yanındaki kişiyi sürücü koltuğuna geçirdi. Bu ilginç hareket, dron kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, aracı kullanan Ş.D.'nin 60 yaşında olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan 18 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza sonrası konuşan Ş.D., "Ekiplerimiz tespit etmiş, polisimize itirazımız olamaz. Düğünden dönüyorduk," diyerek durumu açıkladı ve ehliyet almak için başvuruda bulunduğunu vurguladı.

Polis Takibi ve Alkollü Sürücü

Denetimlerde ayrıca, "dur" ihtarına uymayan bir araca da polis ekipleri tarafından takip yapıldı. Sol ön lastiği havası inik olan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü olduğu ve aracında içki şişeleri bulundurduğu belirlenen sürücü, polis merkezine götürüldü. Bu denetime, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi....

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Asayiş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, aranan şahıslar ve terör örgütlerine yönelik yürütülen denetimlerde kent genelinde 12 ayrı uygulama noktası oluşturuldu. Ehliyetsiz bir sürücünün yakalanmamak için yaptığı usulsüzlük ise "dronla" tespit edildi. 60 yaşındaki sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi....

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Asayiş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, aranan şahıslar ve terör örgütlerine yönelik yürütülen denetimlerde kent genelinde 12 ayrı uygulama noktası oluşturuldu. Ehliyetsiz bir sürücünün yakalanmamak için yaptığı usulsüzlük ise "dronla" tespit edildi. 60 yaşındaki sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.

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