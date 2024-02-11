Edirne'de ekiplerin göçmen mesaisi devam ediyor: 1 haftada 294 göçmen ele geçirildi
Ekiplerin düzensiz göçmenlere yönelik mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Düzensiz göçmenlere karşı aralıksız devam edilen operasyonlarda Edirne'de bir haftada 294 göçmen yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Edirne'de bir haftalık denetimler sonucunda 294 kaçak göçmen ele geçirildi. Denetimlerde göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli olarak yürüttükleri, kaçak göçü engellemek için hava destekli denetim ve kontrollerine devam ediliyor. Edirne il merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde bir haftalık zaman dilimi sonunda 294 kaçak göçmen ele geçirildi.