Edirne'de ekiplerin göçmen mesaisi devam ediyor: 1 haftada 294 göçmen ele geçirildi

Edirne'de bir haftalık denetimler sonucunda 294 kaçak göçmen ele geçirildi. Denetimlerde göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli olarak yürüttükleri, kaçak göçü engellemek için hava destekli denetim ve kontrollerine devam ediliyor. Edirne il merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde bir haftalık zaman dilimi sonunda 294 kaçak göçmen ele geçirildi.