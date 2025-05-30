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Edirne'de Eski Eşini Öldüren Polis Memuruna Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Edirne'de eski eşini tabancayla öldüren komiser, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 13:14
Edirne'de Eski Eşini Öldüren Polis Memuruna Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Edirne'de Eski Eşini Öldüren Polis Memuruna Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Edirne'de polis memuru olduğu belirtilen A.Y., eski eşi Sevda Kuş'u tabancayla öldürmesi sonucu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma Detayları

Karar duruşmasına, sanık A.Y., öldürülen Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş ile avukatlar katıldı. Duruşmada, sanık A.Y. boşanma sürecinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığını ve olay günü tartışma sırasında aşırı sinirlendiğini savundu.

A.Y, yaşadığı eve gittiğinde Sevda Kuş'un başka biriyle birlikte olduğunu duyduğunu belirterek, "Sonra hiç istemediğim o olay gerçekleşti. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise müvekkilinin tahrik altında cinayet işlediğini öne sürdü.

Hukuk Süreci

Duruşma savcısı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, son sözlerinde bir kez daha pişmanlık belirterek, "Keşke zamanı geri alabilseydik." dedi. Mahkeme, A.Y.'ye boşandığı eşine karşı işlediği cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mağdurun Ailesinin Tepkisi

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat Bilge Çarpıcı, müvekkilinin en ağır cezayı alması için mücadele verdiklerini belirtti. Çarpıcı, "Hiçbir ceza acımızı gidermez. En azından alınan karar içimize su serpti. Hukuk ve hak yerini buldu." dedi.

Öte yandan, Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş, duygularını dile getirerek, "Adalet yerini buldu. Evladım gitti, benim evladım." şeklinde konuştu.

Olayın Gerçekleşmesi

Olay, 15 Şubat 2024 tarihinde Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser A.Y.'nin, boşandığı eşi Sevda Kuş'u Fatih Mahallesi'ndeki evinde tabancayla yaralamasının ardından meydana gelmiştir. A.Y., olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Sevda Kuş ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Edirne'de polis memuru olan eski eşini tabancayla öldüren komiser, ağırlaştırılmış müebbet hapis...

Edirne'de polis memuru olan eski eşini tabancayla öldüren komiser, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş ise karar sonrası, "Adalet yerini buldu, evladım gitti benim evladım." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Edirne'de polis memuru olan eski eşini tabancayla öldüren komiser, ağırlaştırılmış müebbet hapis...

Edirne'de polis memuru olan eski eşini tabancayla öldüren komiser, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş ise karar sonrası, "Adalet yerini buldu, evladım gitti benim evladım." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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