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Edirne'de FETÖ Konferansı: Türkiye'nin Balkanlar'daki Müdahalesi

Edirne'de düzenlenen konferansta Doç. Dr. Sabri Can Sannav, FETÖ'nün Balkanlar'daki etkisini ve Türkiye'nin müdahalesinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:00
Edirne'de FETÖ Konferansı: Türkiye'nin Balkanlar'daki Müdahalesi

Edirne'de FETÖ Konferansı: Türkiye'nin Balkanlar'daki Müdahalesi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "FETÖ'nün Balkanlar'daki eğitim tuzağı ve Türkiye'nin müdahalesi" konferansında, Doç. Dr. Sabri Can Sannav önemli açıklamalarda bulundu. Konferans, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sannav, konuşmasında, "Eğer Türkiye FETÖ'nün Balkanlar'daki yapılanmasına müdahale etmemiş olsaydı, uzun vadede Balkanlar'da Türkiye karşıtı yeni bir elit sınıfın oluşması mümkündü," ifadelerini kullandı. Ayrıca, FETÖ'nün, "Türk okulu" ve "Türk kültür merkezi" gibi masum görünen kavramlarla güçlü bir meşruiyet inşa etmeye çalıştığını vurguladı.

FETÖ’nün eğitim alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin, örgütün en tehlikeli stratejik araçlarından biri olduğunu belirten Sannav, "Eğitim, örgüt için sadece öğretim değil, ideolojik sadakat, ekonomik kaynak üretimi ve toplum mühendisliği aracı olarak işlev görüyor" dedi.

Balkanlarda FETÖ'nün Etkisi

Sannav, Yugoslavya’nın dağılması sonrası oluşan siyasi ve ekonomik kaosun, FETÖ'nün Balkan ülkelerinde hızlı bir şekilde örgütlenmesini kolaylaştırdığını belirtti. Yerel yönetimlerin zayıflaması ve ekonomik krizlerin toplumda Güven bunalımına yol açtığını, bunun da FETÖ için fırsat kapısı olduğunu ifade etti.

"Balkanlar genelinde, 40’ın üzerinde okul, onlarca yurt ve kurs merkezi, 20 bini aşkın öğrenciye ulaşan devasa bir ağ söz konusu. Bu, sadece eğitim değil, Türkiye’ye karşı bir sosyal mühendislik ve ideolojik nüfuz projesi," dedi. Sannav, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova gibi ülkelerde yoğunlaşan yapılanmanın, hem öğrenci sayısı hem de etki alanı açısından ciddi riskler taşıdığını dile getirdi.

15 Temmuz'un Önemi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplumsal bir uyanış yaşandığını belirtti. "15 Temmuz'da yaşanan darbe teşebbüsü, Türkiye'nin geleceğini ipotek altına almak isteyen bir grubun saldırısıydı. Millet olarak bu girişimi sokaklarda durdurmayı başardık," dedi.

Prof. Dr. Hatipler, "Toplum olarak büyük bir bedel ödendi. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bu FETÖ'nün hain darbe girişimini püskürttü," şeklinde konuştu. Programa, rektör yardımcıları ve senato üyeleri de katıldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "FETÖ'nün Balkanlar'daki eğitim tuzağı ve Türkiye'nin müdahalesi" konulu konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "FETÖ'nün Balkanlar'daki eğitim tuzağı ve Türkiye'nin müdahalesi" konulu konferans düzenlendi.

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