Edirne'de FETÖ operasyonu: Öğrenci yapılanmasında 12 gözaltı

Beş ilde eş zamanlı baskın

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporları doğrultusunda harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, aralarında Trakya Üniversitesi'nde okuyan ve üniversiteden mezun olan kişilerin de bulunduğu, FETÖ'nün öğrenci yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan işlem başlatıldığı ve soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.

EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN FETÖ'NÜN GÜNCEL ÖĞRENCİ YAPILANMASININ ORTAYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ.