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Edirne'de FETÖ Şüphelilerine Yurt Dışı Kaçışında Engelleme

Edirne'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski öğretmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 15:29
Edirne'de FETÖ Şüphelilerine Yurt Dışı Kaçışında Engelleme

Edirne'de FETÖ Şüphelilerine Yakın Takip

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 eski öğretmen, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 4 kişi bulunan bir aracı durdurmaya çalışırken, otomobil sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak hızla uzaklaştı. Aracın durmasının ardından, bu kişilerden biri kaçmaya çalıştı fakat ekiplerce yakalandı.

Aynı araçtaki diğer 2 kişi, başka bir sürücünün kullandığı araca binerek kaçmaya çalıştı. Ancak, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerce yapılan takip sonucunda bu kişiler de gözaltına alındı.

Yakalananların Kimlikleri

Yakalanan şüphelilerin I.S., M.S.K. ve K.Y. olduğu, meslekten ihraç edilen öğretmenler oldukları ve FETÖ ile iltisakları nedeniyle haklarında daha önce adli mercilerde dosyalarının bulunduğu öğrenildi. Yurt dışına kaçmak isteyen bu kişilerle, onlara yardım eden 2 sürücü de işlemlerinin yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde yurt...

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 3 eski öğretmen ile onlara yardım eden 2 sürücü yakalandı.

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