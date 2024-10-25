Edirne'de FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de gerçekleştirilen operasyon neticesinde, bir FETÖ zanlısı tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını önlemek adına gerçekleştirdikleri koordineli çalışmalar kapsamında, R.D. isimli şüpheliyi Yunanistan’a kaçmaya hazırlanırken yakaladılar.

Yapılan işlemlerinin ardından, R.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.