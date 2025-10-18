Edirne’de Fıstık Festivali: En Güzel Fıstık Seçildi

Edirne'de düzenlenen fıstık festivalinde 'en güzel fıstık' seçildi; Meriç yer fıstığının markaleşmesi ve kadın üreticilerin katkısı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 19:15
Festival ve organizasyon

Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğiyle birincisi düzenlenen fıstık festivalinde en güzel fıstık seçildi. Etkinlik, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer’in vurguları

Vali Yunus Sezer, festivalde yaptığı konuşmada kadınların fıstık üretimi ve köyde kurulan kooperatifin gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti. Meriç yer fıstığının "Edirne Yöresel" markasıyla pazarlandığını aktaran Sezer, "Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde, Migros'ta, yerel marketlerde ve internette satışa sunuluyor. Edirne’den Hakkari'ye kadar raflarda görebiliyoruz." dedi.

Sezer ayrıca Edirne'nin üretken bir il olmasına rağmen kendini yeterince anlatamadığını ifade ederek, "Kurabiyemizden tutun, ayçiçeğimize kadar birçok alanda Türkiye'nin enleri arasındayız. Fakat kendimizi anlatamıyoruz. Hem üretip hem de kendimizi anlatabileceğimiz Edirne'nin güzelliklerini, lezzetlerini dünyanın her yerine gösterebileceğimiz bu tür festivaller düzenlemeye devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Markalaşma ve üretim

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç yer fıstığının dünyada marka olma yolunda ilerlediğini söyledi. Aksal, kadın çiftçilerin fıstık üretimine sağladığı katkıya dikkat çekerek Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de kutladı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Alibey köyü sakinlerinin 200 dekarla fıstık üretimine başladığını, Edirne Valiliği desteğiyle üretimin 2 bin 500 dekara kadar çıktığını aktardı. Şahin, Alibey köyü yer fıstığının tanınması ve daha fazla raflarda yer alması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Etkinlik programı ve yarışma

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ve Alibey köyü muhtarı Erkan Demirel festivalin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından düzenlenen "en güzel fıstık" yarışmasında dereceye giren Erengül Zorlutuna, Belkıs Sargın ve Sevim Cengiz'e çeşitli hediyeler verildi.

Katılımcılara içine altın atılan fıstıklı irmik helvası ikram edildi; vatandaşlar helvanın içindeki altını bulmak için servis edilen helvayı kısa sürede tüketti. Ayrıca festivale katılanlara fıstıklı pilav, fıstıkla yapılan tatlılar ve kavrulmuş fıstık da ikram edildi.

Katılımcılar

Etkinliğe; İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde fıstık festivali düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti.

