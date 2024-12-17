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Edirne'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Edirne'de düzenlenen çalıştayda gençler, fikirlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletme imkanı buldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:29
Edirne'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Edirne'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Edirne, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençlere yönelik çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.

Gençlerin Fikir Paylaşımı

Çalıştayda, "Afet yönetimi ve dayanıklılık", "Bilim ve teknoloji", "Çevre ve iklim", "Değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme", "Gençlik bilgilendirmesi", "Gençlik ve sağlığı", "İstihdam ve girişimcilik", "Katılım ve sivil toplum", "Sosyal kapsayıcılık" ve "Uluslararası gençlik çalışmaları" gibi konularında atölyelerde sunumlar yapıldı. Katılımcılar ayrıca fikir paylaşımı oturumunda bir araya gelerek düşüncelerini paylaştı.

Katılımcı Sayısı ve Temsilcilik

Çalıştaya; sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek başkanları, akademisyenler, sporcular, iş insanları ve üniversite öğrencileri olmak üzere toplam 1250 kişi katıldı. Bu çeşitlilik, çalıştayın zenginliğine büyük katkı sağladı.

Gençlik Politika Belgesi Güncelleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor Uzmanı Halil İbrahim Yaylacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Politika Belgesi'ni güncelleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yaylacı, çalıştayların 81 ilde devam ettiğini ve bu ay sonunda tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. "Nihayetinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Gençlik Şurası gerçekleştirilecek." diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Belgenin Yayınlanması

Yaylacı ayrıca, Gençlik Politika Belgesi güncelleme çalışmaları tamamlandıktan sonra belgenin yayımlanacağını da kaydetti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, gençlerin katılımıyla belgenin hazırlandığını vurgulayarak, gençlerin görüşlerine değer verdiklerini ifade etti.

Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı....

Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki açılış konuşmalarının ardından çalıştayda gençlere yönelik atölyeler düzenlendi.

Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı....

Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki açılış konuşmalarının ardından çalıştayda gençlere yönelik atölyeler düzenlendi.

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