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Edirne'de Geniş Alanda Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde etkili olan anız yangının söndürme çalışmaları sürüyor. Yerel halk ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:05
Edirne'de Geniş Alanda Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'de Anız Yangınına Müdahale

Edirne'nin Havsa ilçesinde, Oğulpaşa ve Abalar köylerinde başlayan anız yangınına müdahale çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına Yerel Ekiplerden Müdahale

Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri, ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü

Toplumun Desteği

Yangının etkili olduğu Abalar köyü camisinden yapılan anons ile köy sakinlerinden söndürme çalışmalarına destek olmaları istendi. Köylüler, yangına müdahale ekiplerine yardımcı olmak üzere seferber oldu.

Her geçen dakikada daha da yayılma riski taşıyan anız yangınına müdahale devam ederken, bölgedeki yetkililerin çalışmaları sürüyor.

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100...

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100...

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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