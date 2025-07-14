Edirne'de Geniş Alanda Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'de Anız Yangınına Müdahale

Edirne'nin Havsa ilçesinde, Oğulpaşa ve Abalar köylerinde başlayan anız yangınına müdahale çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına Yerel Ekiplerden Müdahale