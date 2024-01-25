Edirne'de göçmen avı: 21 düzensiz göçmen ele geçirildi

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Valilik, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Edirne'de göçmen avı: 21 düzensiz göçmen ele geçirildi
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Meriç ilçesinde 21 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığına karşı çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Meriç ilçesinde jandarma denetimleri sırasında 21 düzensiz göçmen ele geçirildi. Göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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