Edirne'de Güreşseverler Açık Havada Geçirdi

Edirne'de Yer Kıtlığı, Güreşseverleri Çadırlara Sürükledi

Edirne'de düzenlenen 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen birçok kişi, otellerin doluluk oranı yüzünden Selimiye Camisi çevresinde çadır kurarak ya da kartonların üzerinde uyuyarak konaklamak zorunda kaldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreş tutkunları, Selimiye Camisi çevresinde geçici konaklama alanları oluşturdular. Geceyi burada geçiren güreşseverler, sabah olunca güneşin doğuşuyla birlikte uyanıp, kahvaltılarını da aynı alanda yaptı.

Keyifli Anlar ve Dostluklar

Güreş tutkunları, gündüz saatlerinde er meydanında güreşleri izlerken, akşam saatlerinde hasırların üzerinde oturup yıldızlar altında sohbet ederek keyifli vakit geçiriyor. Kendi aralarında bu alanı "Bedava Palas" olarak adlandıran ziyaretçiler, güreşlerin son gününe kadar park ve bahçelerde konaklamaya devam edeceklerini belirtiyor.

Güreşin Büyüsü ve Fedakarlıklar

Manisa'dan gelen Nevzat Bozca, Edirne'yi dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak tanımladı. İlk kez Kırkpınar'ı izlemeye geldiğini belirten Bozca, “Güreş sevdalısı bir aileden geliyoruz. Buraya geldikten sonra nerede kaldığımızın önemi yok” dedi.

Sakaryalı Mustafa Kırık, 1982'den bu yana Kırkpınar'ı izlemeye geldiğini anlattı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen Salih Tonga ise Kırkpınar için “taşın üstünde dahi yatacak kadar fedakar bir seyirci var” ifadesini kullandı.

Tonga, “Selimiye'nin gölgesinde oturmak ve namaz kılmak her insana nasip olmaz. Kırkpınar bizim için bir tarih, Edirne o şekilde. Gerçekten buranın zorluğuna değer” diyerek Kırkpınar'ın manevi atmosferine olan hayranlığını vurguladı.

Edirne'ye 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen birçok kişi, otellerde yer bulamamaları nedeniyle Selimiye Camisi çevresinde kurdukları çadırlarda ya da kartonların üzerinde uyudu.

Edirne'ye 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen birçok kişi, otellerde yer bulamamaları nedeniyle Selimiye Camisi çevresinde kurdukları çadırlarda ya da kartonların üzerinde uyudu.