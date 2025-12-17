Edirne'de İçme Suyu Boru Patlakları: Vatandaşın Tepkisi ve Altyapı Çağrısı

Edirne'de İçme Suyu Boru Patlakları Vatandaşın Tepkisini Çekiyor

Edirne'de kent merkezinin birçok noktasında yaşanan içme suyu hattı patlakları, cadde ve sokakların suyla kaplanmasına, gereksiz su kaybına ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine neden oluyor.

Patlaklar Günlük Hayatı Aksatıyor

Mahalle sakinleri, neredeyse her gün farklı noktalarda su borusu patlaklarıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Oluşan arızalar nedeniyle hem su israfı artarken hem de yaşam standartları düşüyor.

Vatandaşın Talepleri Net

Vatandaşlar, sorunun geçici müdahalelerle giderilmesini yetersiz buluyor ve kalıcı çözümler bekliyor. Sürekli tekrar eden arızaların hem su kaybına hem de maddi zarara yol açtığını vurgulayan mahalle sakinleri, eskiyen içme suyu hatlarının yenilenmesi çağrısı yapıyor.

Belediyeden Kapsamlı Çalışma Bekleniyor

Mahalle halkı, Edirne Belediyesi'nden altyapıya yönelik kapsamlı ve kalıcı bir çalışma başlatılmasını talep ediyor. Sorunun kökten çözülmesi yönündeki çağrılar, içme suyunda yaşanan sıkıntılı dönemde özellikle daha yüksek sesle dile getiriliyor.

