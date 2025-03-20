Edirne'de İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Edirne'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:26
Edirne'de İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı korkunç bir kaza, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Kuvayı Milliye Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kaza, E.E. yönetimindeki 22 EE 279 plakalı otomobil ile M.M.'nin kullandığı 34 KEH 594 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, her iki aracın sürücüleri ve yolcular yaralandı.

Durumun hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı dört kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlginç bir detay olarak, otomobillerin çarpışma anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın görüntüleri, kazanın şiddetini gözler önüne seriyor.

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri...

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri...

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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