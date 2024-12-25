Edirne’de İki FETÖ Zanlısı Yunanistan’a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de FETÖ Zanlıları Yunanistan’a Kaçarken Yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı. Olay, iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleşti. Zanlılar İ.Ö. ve Z.A, jandarmanın dikkatli çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edildiler

Zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Bu olay, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret ediyor.