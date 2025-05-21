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Edirne'de İstanbul'un Fethi Kutlamalarında Şahi Topları Geçişi Canlandırılacak

Edirne, İstanbul'un fethinin 572. yılı için büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak, şahi toplarının canlanması dikkat çekecek.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:19
Edirne'de İstanbul'un Fethi Kutlamalarında Şahi Topları Geçişi Canlandırılacak

Edirne'de İstanbul'un Fethi Kutlamaları

Edirne, İstanbul’un fethinin 572. yıldönümünü özel etkinliklerle kutlayacak. Vali Yunus Sezer, düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne’den Başlar" programı çerçevesinde, fethin simgesi şahi toplarının geçişinin canlandırılacağını duyurdu.

Fetih Yürüyüşü ve Etkinlikler

23-24 Mayıs tarihlerinde birçok etkinlikte şehirde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan fetih yürüyüşünde, fethin ikonik unsurlarından biri olan şahi toplarının geçişi düzenlenecek. Sezer, Edirne'nin İstanbul'un fethi için önemine vurgu yaparak, "Edirne, Fatih'in fetih hayallerini süslediği bir şehir. Bu sene büyük bir hazırlık içerisindeyiz," dedi.

Fetih Sürecinin Canlandırılması

Fetih sürecinin yaşananlarıyla birlikte etkinliklerde yansıtılacağını belirten Sezer, Ak Şemseddin'in duasıyla Eski Cami’den yola çıkan fetih ordusunun, şahi topları ile İstanbul'a gidişini temsili olarak canlandıracaklarını açıkladı. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı mehteran birliği ve atlı birliklerle birlikte yaklaşık 300 temsili Osmanlı askeri etkinlikte yer alacak.

Şahi Toplarının Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet’in emriyle dönemin en büyük topları olan şahi topları, Edirne'de dökülmüştü. Bu topların uzunluğu 5,5 metre, dış çevresi 274 santimetre, iç çapı 92 santimetre ve ağırlığı 18 ton kadar bulunmaktadır. Tarihi kaynaklara göre, bu dev toplardan 3-4 adet üretildiği bilinmektedir.

Konser ve Tematik Programlar

Etkinlikler dahilinde, Selimiye Meydanı’nda İstanbul’un fethini anlatan konser ve 3D mapping gösterisi de gerçekleştirilecek. Sezer, ayrıca TRT’de yayımlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin oyuncularının da etkinliklere katılacağını andırarak, farklı tematik programlarla vatandaşlarla buluşacaklarını ifade etti.

Edirne'de, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi...

Edirne'de, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne’den Başlar" programı düzenlenecek. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek fetih yürüyüşünde, fethin simgesi şahi toplarının geçişi canlandırılacak.

Edirne'de, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi...

Edirne'de, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne’den Başlar" programı düzenlenecek. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek fetih yürüyüşünde, fethin simgesi şahi toplarının geçişi canlandırılacak.

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