Edirne'de Jandarmanın Dedektör Köpeği İmge Emekliye Ayrıldı

Edirne'de, jandarmanın kaçak çay ve tütün tespit köpeği İmge, son görevini temsili olarak icra ederek emekliye ayrıldı. Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yunus Sezer önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Sezer'den Anlamlı Mesajlar

Vali Sezer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 bin yıllık ordu geleneğine sahip müstesna bir devlet olduğunu belirterek, "Böyle köklü ve kadim kurumlara sahip olduğumuz için millet olarak göğsümüz kabarıyor. Jandarmamız, ordumuz ve polisimiz, milletimizin yüz akıdır" diye konuştu.

Sezer, Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde olduğu ve birçok komşu ülkenin istikrarsızlıklarla mücadele ettiğini dile getirerek, "Millet olarak, bu köklü kuruluşların kıymetini iyi bilmemiz lazım. Askerimizin, jandarmamızın, polisimizin güçlü olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyada dimdik durması demektir" şeklinde ifade etti.

İmge'nin Duygu Dolu Emekliliği

Törende, jandarma komandolarının tüfekli hareketler gösterisi büyük ilgi topladı. Jandarmanın Asayiş ve Narkotik şubelerinde görevli köpeklerin gösterisi de dikkat çekti. 11 yıl boyunca farklı şehirlerde görev yapan İmge, 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görülmüştü.

Hizmet süresini tamamlayan İmge, emekli olmadan önce kutulardaki kaçak çay ve tütünü tespit ederek son temsili görevini yerine getirdi. Tören, silah, teçhizat ve araçların sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

Katılımcılar ve Duygusal Anlar

Programa, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri, gaziler ve jandarma personeli katıldı.

Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende jandarma komandolar, tüfekli hareketler gösterisi sundu.

Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende jandarma komandolar, tüfekli hareketler gösterisi sundu.