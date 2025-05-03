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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, konserler ve dans gösterileriyle başlayarak baharın gelişini kutluyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 18:24
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Edirne'de Baharın Müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Başladı

Edirne'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, müzik gruplarının konserleri ve dans gösterileri eşliğinde coşkuyla başladı. Şenlikler, Sarayiçi'nde kurulan alanla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Girişte Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis noktalarındaki kontrollerinin ardından katılımcılar, bu renkli etkinliğe adım attı. İlk gün, yerel sanatçıların performansları ve dans ekiplerinin gösterileri ile neşe doldu.

Başkan Akın'dan Açıklama

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinlik alanında vatandaşlarla sohbet ederek, şenlikler hakkında bilgi verdi. Akın, yoğun bir katılım olduğunu vurgulayarak, "Şehrin her yerinde muazzam bir hareketlilik var. Pazartesi günü ateşimizin yanması, konserlerimiz ve etkinliklerimizle tüm Türkiye'ye enerjimizi göndereceğiz," dedi.

Katılımcılardan Olumlu Yorumlar

Şenliklere ilk kez katılan Tülay Kale, organizasyondan memnun kaldığını ve etkinliklerin 4 güne çıkarılmasının doğru bir karar olduğunu belirtti. Kale, "Herkes gelip eğlensin. Kakava ateşinin yakılacağı günü bekliyoruz. Kakava'nın huzur, bolluk ve bereket getirmesini dileriz," diye konuştu.

Bir diğer katılımcı olan Duygu Salma ise, 5 Mayıs Pazartesi günü Kakava ateşinin yakılmasıyla eğlencenin daha da artacağına inandığını ifade etti.

Şenliklerin ikinci gününde de etkinlikler tüm hızıyla sürecek. 5 Mayıs Pazartesi, saat 16.00'da geleneksel Kakava ateşinin yakılması ile coşku zirveye çıkacak. Şenlikler, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.

Edirne'de, baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, müzik gruplarının konserleri ve...

Edirne'de, baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, müzik gruplarının konserleri ve dans gösterileriyle başladı. Sarayiçi'ndeki şenlik alanına gelen ziyaretçiler, Edirne Emniyet Müdürlüğü polis noktasındaki kontrollerin ardından giriş yaptı. Şenliklerin ilk gününde katılımcılar, yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.

Edirne'de, baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, müzik gruplarının konserleri ve...

Edirne'de, baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, müzik gruplarının konserleri ve dans gösterileriyle başladı. Sarayiçi'ndeki şenlik alanına gelen ziyaretçiler, Edirne Emniyet Müdürlüğü polis noktasındaki kontrollerin ardından giriş yaptı. Şenliklerin ilk gününde katılımcılar, yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.

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